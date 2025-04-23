بعد مد فترة التصالح 6 أشهر..اعرف الأوراق المطلوبة لتظلمات مخالفات البناء

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارا من 5 مايو 2025، وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.



وستعمل محافظة الجيزة على توفير جميع التيسيرات اللازمة لتسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين، مُوجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مُتابعة الملف بشكل يومي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رفع المعاناة عن المواطنين ومُراعاة الأبعاد الاجتماعية في هذا الشأن.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات مخالفات البناء

ونعرض فيما يلي أبرز الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات مخالفات البناء وهي كما يلي:



- طلب تظلم رسمي



- يُقدم إلى الجهة المختصة (مثل الحي أو الوحدة المحلية أو اللجنة الفنية المختصة).



- صورة من محضر المخالفة، سواء كانت مخالفة بناء بدون ترخيص أو مخالفة اشتراطات ترخيص.



- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو مقدم الطلب.



- عقد الملكية أو ما يثبت الحيازة، مثل: عقد ابتدائي – توكيل – إعلام وراثة (حسب الحالة).



- رسم كروكي أو مخطط هندسي للعقار



- يوضح موقع العقار وحدوده ومساحته وعدد الأدوار.



- مستندات سداد الرسوم إن وجدت



- رسوم فحص أو رسوم تظلم (تحددها الجهة المختصة).



- أي مٌستندات تؤيد موقفك



مثل رخصة بناء سابقة – ما يثبت التصالح – محاضر تثبت وقف الأعمال.



تقرير هندسي (في بعض الحالات)



قد يُطلب تقرير هندسي من استشاري معتمد لتوضيح الحالة الإنشائية للمبنى.