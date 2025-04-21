«التنمية المحلية»: التصدي لمخالفات البناء من الأولويات أيام الإجازة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات من قبل الوزارة للمحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، بضرورة النزول على أرض الواقع والمتابعة الفورية لأي مخالفات والتصدي لها خاصة مخالفات البناء.

وأضاف مساعد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقًا مع وحدة المتغيرات المكانية لمواجهة مخالفات البناء أولا بأول وفي المهد، ومنع التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدول، لافتا إلى أن مواجهة المخالفات من الأولويات في فترة الإجازات.

متابعة الحدائق والمتنزهات

وأضاف أن الوزارة تتابع مع المحافظات إجراءات ومتابعة ما يتم على أرض الواقع لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم، ومنها متابعة المحلات والأسواق والرقابة على السلع والأسماك المملحة، بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري؛ من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، مع فتح الحدائق والمتنزهات أمام الأسر والاستعداد الجيد من أجل توفير خدمة مناسبة.

وأشار إلى متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلقي شكاوى واقتراحات الجمهور سواء في المحافظات أو من خلال مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة، فيما يتعلق بالسلع وتعريفة المواصلات ومخالفات البناء والإشغالات والقمامة وغيرها ويتم التفاعل السريع معها من قبل الجهات المختصة.