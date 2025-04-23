محلل سياسي: الأردن أمام تحولات جذرية وحقيقية في التعامل مع الإخوان

كتب: عمرو هلال

أكد عادل محمود، المحلل السياسي من عمان، أن ما صدر عن وزير الداخلية الأردني اليوم بحظر جماعة الإخوان في الأردن هو تفعيل لقرار سابق، موضحًا أن الدولة كانت تتعامل بروح القانون، حين تم إنشاء ما يُسمّى «جبهة العمل الإسلامي» سياسيًا، وحصد أكثر من 30 مقعدًا نيابيًا، مشددًا على أن الأردن أمام عدة تحولات هامة وجذرية على صعيد التعامل مع جماعة الإخوان.

تحولات مهمة في الأردن

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، : «في وقتٍ يتجه فيه لبنان لنزع السلاح، نرى في الأردن محاولة لخلق دولة موازية داخل الدولة، ومجموعة تريد تنفيذ عمليات داخلية، تهدف لتوريط الأردن، هؤلاء من أتباع إيران في المنطقة»، مشددًا على أن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن جاء في توقيت مهم جدًا واحترازي.

توقيت القرار

وأشار إلى أن القرار الأردني في هذا التوقيت يعكس وجود معلومات سابقة ومتابعة أمنية لهؤلاء، موضحًا أن توقيت القرار يهدف لضبط الشارع الأردني، كإجراء احترازي في حال وقوع حرب إيرانية – أمريكية – إسرائيلية، منوهًا بأن الأردن يخشى من وجود خلايا نائمة.

وتابع: «وأعتقد، من وجهة نظري أن الخلايا المسلحة التابعة لإيران داخل الأردن أكثر مما تم الإعلان عنه، نحن الآن بانتظار قرار المحكمة، التي لها الكلمة الفصل في تصنيف جبهة العمل الإسلامي وحلّها، وهنا سنكون أمام معادلة جديدة، وقد تكون انتكاسة للعملية الإصلاحية في الأردن»، موضحًا أن الدولة أثبتت من خلال القرار والحكمة والمتابعة، أنها أعطت نوعًا من الطمأنينة للشارع الأردني.

وأختتم تصريحه: «نحن في الأردن نعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، ولا أحد يساوم على المواقف الأردنية، لكن سيبقى هذا الباب مفتوحًا لحين حلّ الأمر من جذوره».