باحث مغربي في شؤون الجماعات المتطرفة: البنية الإرهابية جزء أصيل من سلوكيات «الإخوان»

كتبت: رشا فؤاد

قال عبدالحق الصنايبي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية من المغرب، إنّ قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن جاء متأخرًا، موضحا أنّ القرار كان يجب أن يؤخذ منذ فترة طويلة، خاصة أنّ مارد التكفير والتفجير خرج من رحم الجماعة الإرهابية.

البنية الإرهابية جزءا أصيلا من البنية السلوكية للتنظيم

وأضاف «الصنايبي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ البنية الإرهابية جزءا أصيلا من البنية السلوكية للتنظيم، لذا يعتقد أنّ قرار الدولة الأردنية الهاشمية الصديقة بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها جاء متاخرًا نوعا ما، على اعتبار أنه كان من الضروري تصنيف هذه الجماعة منذ فترة كتنظيم إرهابي لأنهم لا يفكرون بمنطق الدولة.

تقصير أمني في مستوى مخابرات الأردن

وتابع: «أعتقد أن هناك تقصير أمني في مستوى من المستويات رغم الكفاءة المشهودة للمخابرات الأردنية»، لافتا إلى أنّ الجماعات الإرهابية لا تزال تحاول في دول أخرى بعد فشلها في كثير من الدول، أن تمس استقرار وأمن هذه البلاد».