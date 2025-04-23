كاتب صحفي: جماعة الإخوان استغلت أحداث غزة لتنفيذ أعمال تخريبية في الأردن

كتبت: رشا فؤاد

قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن البيان الرسمي الذي صدر عن وزير الداخلية الأردني كان واضحا وحمل عديد من الدلالات الأمنية والتي تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة، بمعنى ألا يتم ممارسة نشاطات لها ومنع الانتساب إلى هذه الجماعة.

تنفيذ أعمال إرهابية داخل الممكلة الأردنية

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الخلية الـ16 التي كانت تنوي تنفيذ أعمال إرهابية داخل الممكلة الأردنية، كما ينتمي أعضاء من هذه الخلية إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنها فتحت الباب للتقيب عن كل تصرفات هذه الجماعة التي بدأت تتطاول وتتجاوز كل الحدود.

الإخوان استغلوا أحداث غزة للتخريب

وتابع: «جماعة الإخوان اتخذت من أحداث قطاع غزة حجة لتقوم بالتجييش داخل الشارع الأردني وتنفيذ أعمال تخريبية ضد الأدرن ومخالفة القانون الأردني، ما أدى إلى حل هذه الجماعة».