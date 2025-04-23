«التحقيقات جارية».. تطويق أمني مكثف لمقار جماعة الإخوان بالأردن

كتب: عمرو هلال

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّها متواجدة حاليا أمام أحد المقار المخصصة لجماعة الإخوان في الأردن، موضحةً: «هناك تطويقًا أمنيًا مكثفًا للمقر، وسط منع تام لوسائل الإعلام من التصوير أو التغطية من محيط المكان، والأجهزة الأمنية باشرت بمصادرة جميع الملفات والوثائق الموجودة داخل المكتب».

حظر جماعة الإخوان ووقف أنشطتها

وأضافت «السيد»، في تغطية خاصة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية هاجر جلال، أنّ عدداً من النواب المرتبطين بجماعة الإخوان تمكنوا من دخول المقر، لكن لم يُعرف بعد ما يجري داخله، في ظل استمرار تواجد بعض الأشخاص في الداخل، وقد طلبت السلطات الأمنية من كل الإعلاميين مغادرة الموقع التزامًا بقرار وزارة الداخلية الأردنية، التي أعلنت رسميًا عن حظر الجماعة ووقف أنشطتها في البلاد.

وتابعت، بأنّ المشهد السياسي في الأردن بات يشهد تحولًا واضحًا منذ 15 أبريل 2025، تاريخ الإعلان الرسمي عن الخلية الإرهابية.

انتشار أمني كثيف

ونوهت بأنّ الانتشار الأمني الكثيف لا يزال قائمًا في محيط المقر، ومن المرجح استمراره خلال الساعات المقبلة، منعًا لأي تجمعات أو محاولات للعودة إلى المكان من قبل عناصر الجماعة أو مؤيديها، مشددةً على أن السلطات عازمة على المضي قدمًا في فرض سيادة القانون وحماية الأمن القومي الأردني.