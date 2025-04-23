تغير مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 بمحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، انخفاض كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025، إذ هبط سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 4750 جنيهًا الآن في الصاغة، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة 5 آلاف و429 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و395 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4 آلاف و750 جنيها للشراء، و4 آلاف و720 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة، مقارنة مع 5 آلاف جنيه سعر الجرام أمس الثلاثاء، بخسائر تقدر بنحو 250 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4976 جنيها للشراء، و4945 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4071 جنيها للشراء، و4045 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3167 جنيهًا للشراء، و3146 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 38 ألف جنيه للشراء، و37 ألفًا و970 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3278 دولارًا للشراء، و3277.5 دولار للبيع.