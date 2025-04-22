أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في محال الصاغة.. تحديث جديد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في مصر والعالم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن فى محال الصاغة 4 آلاف و955 جنيها للشراء.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب الآن فى الأسواق المحلية لمختلف الأعيرة وفقا لآخر تحديث، وسعر الجنيه الذهب عيار 21 ويزن 8 جرامات في مصر، وسر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن والمجوهرات.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة للجرام الواحد بدون المصنعية 4 آلاف و955 جنيها للشراء، و4 آلاف و925 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 الأكثر نقاءا الآن فى الصاغة للجرام الواحد بدون سعر المصنعية إلى 5 آلاف و663 جنيها للشراء، و5 آلاف و629 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

وبلغت أسعار الذهب للجرام عيار 22 اليوم، قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، حوالى 5 آلاف و191 جنيها للشراء، و5 آلاف و160 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم فى مصر

وحققت أسعار الذهب للجرام عيار 18 اليوم في الصاغة، بدون المصنعية، 4 آلاف و247 جنيها للشراء، و4 آلاف و221 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 للجرام بدون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3 آلاف و303 جنيهات للشراء، و3 آلاف و283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون سعر المصنعية 39 ألفا و640 جنيها للشراء، و39 ألفا و610 جنيهات للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

ويتداول سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة الآن عند مستويات 3340 دولارا للشراء، و3439.5 دولار للبيع، بانخفاض 16 دولارا منذ بدء التداولات حتى الآن.