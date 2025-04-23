إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ25 في كفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء ببرج البرلس، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 16 قرار إزالة

وقال المحافظ، إنٌه تم تنفيذ 16 قرار إزالة على أملاك الدولة علي مساحة 2500م2 ببرج البرلس، تحت سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، خلال الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مشيراً إلى أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.

الموجة الـ25 لإزالة التعديات

يذكر أنّ الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال الفترة من 8 حتى 28 فبراير 2025، فيما انطلقت المرحلة الثانية خلال الفترة من 8 مارس حتى 28 مارس 2025، بينما تستمر المرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 أبريل

2025.