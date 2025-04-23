رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوة دفاع نيوزيلندا

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوة دفاع نيوزيلندا

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوة دفاع نيوزيلندا

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق طوني دايفيس قائد قوة دفاع نيوزيلندا، والوفد المرافق الذي يزور مصر حالياً، في زيارة تستغرق عدة أيام وتتضمن زيارة معسكر القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع القوات المسلحة النيوزيلندية، مشيراً إلى الحرص على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبلاً.

من جانبه أشاد قائد قوة دفاع نيوزيلندا بدور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى حرص بلاده على تحقيق التعاون المثمر مع القوات المسلحة المصرية في مختلف المجالات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية.

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