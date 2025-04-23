كاتب صحفي: فكر الإخوان واحد.. جماعة تعتمد على العنف وإثارة الفوضى

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن قرار حظر جماعة الإخوان جاء بعد محاولات الجماعة المتكررة لزعزعة أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان متوقعًا؛ نظرًا للخطر الكبير الذي تمثله هذه الجماعة على مستقبل الأردن وأمنه، مضيفًا أن اتخاذ هذه الخطوة تأخر كثيرًا، لأن جماعة الإخوان تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار.

قرار حظر جماعة الإخوان

ونوه «أسامة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، بأن جماعة الإخوان تسعى دائمًا إلى نشر الفوضى طمعًا في الوصول إلى السلطة وتحقيق مكاسب سياسية تمكّنها من السيطرة على الشعوب وتهديد مستقبلها، مضيفًا أن التجربة أثبتت أن فكر جماعة الإخوان في كل الدول العربية واحد، فهي تعتمد دائمًا على استخدام العنف وإثارة الفوضى لفرض آرائها ومحاولة الاستيلاء على الحكم.

الإخوان تلجأ إلى العنف

وشدد على أن الجماعة ستلجأ إلى العنف ردًا على مواقف الدول العربية من قرار إخضاعها للقانون، موضحًا أن سياسة الجماعة تقوم على التوغل داخل المؤسسات المدنية والنقابات، ومحاولة استغلالها في تجنيد الأتباع وتوسيع نفوذها، كما كانت تفعل في السابق، وهذه السياسات ستفشل في الأردن أيضًا، مؤكدًا أن نجاح هذا القرار يتطلب دعمًا شعبيًا واسعًا لقرارات الحكومة الأردنية، من أجل التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى داخل المملكة.