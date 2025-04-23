معلومات عن فيلم الغربان قبل طرحه في السينما

كتبت : أميرة عزالدين

أعلن الفنان عمرو سعد الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد بعنوان الغربان، بعد ثلاث سنوات من التحضير والتصوير، ودخل حاليا مرحلة المونتاج استعدادا لطرحه فى دور العرض السينمائية فى مصر والوطن العربي، وفي السطور التالية نكشف لكم 5 معلومات عن فيلم الغربان قبل طرحه بدور العرض.

معلومات عن فيلم الغربان

- يتناول فيلم الغربان معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها من الأحداث المهمة في عام 1942 وأثناء فترة الحرب العالمية الثانية.

- يضم فيلم الغربان بطولة عمرو سعد عددا كبيرا من الفنانين من مختلف دول العالم من بينهم مصر وألمانيا وروسيا وإنجلترا، وتمت ترجمة الفيلم إلى 12 لغة.

- فيلم الغربان يشهد عودة عمرو سعد للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ فيلم فيلم حملة فرعون الذى تم عرضه فى عام 2019.

أبطال فيلم الغربان

ويشارك عمرو سعد في بطولة الفيلم كل مي عمر وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة، محمد علاء، ماجد المصري، صفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن.