منتج فيلم «الغربان» لـ عمرو سعد يكشف عن موعد طرحه بالسينمات

يواصل المخرج ياسين حسن، تصوير أحداث فيلمه الجديد «الغربان»، الذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، من أجل محاولة إنهاء تصويره قبل انطلاق شهر رمضان، والدخول في إجازة موسم عيد الفطر.

سيف عريبي يكشف كواليس فيلمه الجديد «الغربان»

أكد سيف عريبي منتج الفيلم في بيان، أن العمل يعد واحدا من أضخم إنتاجات السينما العربية على مر السنين، لما فيه من تفاصيل مميزة من أدوات وأماكن تصوير، ومشاركة نجوم كبار.

وأشار «عريبي» إلى أن العمل جرى تصويره في ثلاث دول مختلفة بواقع ثلاث قارات، وهي مصر بأفريقيا والإمارات وتحديدا أبو ظبي في آسيا، وجرى السفر إلى أوروبا للتصوير في مدينة موسكو الروسية، ليكون العمل متنوعا ومتناغما لأعين المشاهد خلال متابعته سينمائيًا.

وعبر عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو سعد، الذي يقدم دور بطولة الفيلم، بجانب عدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى وجود عدد من ضيوف الشرف.

موعد انتهاء تصوير فيلم الغربان

وعن موعد الانتهاء من تصوير الفيلم وموعد عرضه قال عريبي: «الفيلم من المنتظر الانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى له أسبوعين، وينتهي تصويره تماما، ليدخل مخرجه في مراحل الجرافيك والمونتاج، على أن يتم عرضه في صيف 2024».

أبطال وقصة فيلم الغربان

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، ونخبة من النجوم، وإخراج ياسين حسن.