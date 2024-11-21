عمرو سعد: فيلم الغربان يضاهي الأعمال الأمريكية

حرص الفنان عمرو سعد على كشف كواليس تصوير فيلمه الجديد «الغربان»، الذي يقوم بتصويره حاليًا، حيث بدأ في تحضيره منذ فترة كبيرة.

وقال عمرو سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قام بالتحضير مع مخرج العمل لمدة سنوات طويلة، حتى يضاهي الأعمال الأمريكية والأوروبية.

انتهاء تصوير فيلم الغربان

وأضاف عمرو سعد أنهم انتهوا من معظم مشاهد العمل، ويتبقى لهم يومين فقط، ومن المقرر أن يُطرح العمل في العام القادم 2025، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد في مصر والوطن العربي.

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم "الغربان" في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي خلال الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، عشية معركة (العلمين)، حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، ومن تأليف وإخراج ياسين حسن.