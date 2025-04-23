سفير زامبيا: معرض زهور الربيع تجربة مبهرة سأنقلها إلى بلادي

أكد سفير زامبيا في مصر، ماج جين توبلي، أن زيارته قبل أربع سنوات إلى حديقة الأورمان كانت مميزة، وقد أُعجب حينها بما شاهده من تنظيم وإبداع، موضحًا أن هذه المرة أُعجب واندهش بما رآه في معرض زهور الربيع المقام بالمتحف الزراعي في الدقي، واصفًا المكان بأنه «رائع وواسع»، مشيرًا إلى أن تنظيم المعرض داخل المتحف الزراعي يمنح خلفية ثقافية تعرّف الزوار بتاريخ مصر الزراعي.

معرض زهور الربيع يمتد لعدة أشهر

وأضاف «توبلي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في حلقة خاصة من برنامج «الحياة اليوم» المُذاعة عبر شاشة «الحياة»، أن زامبيا تنظم أيضًا معارض للزهور، لكنها لا تتعدى ثلاثة أيام، بينما يتميز معرض زهور الربيع في مصر بامتداده لعدة أشهر، ما يتيح فرصًا أكبر للاستمتاع والتفاعل، معتبرًا أن هذا النموذج الذي تطبّقه الدولة المصرية «طريقة متميزة وناجحة».

إدارة الزراعة في ظروف صعبة

وأشاد السفير بقدرة المصريين على إدارة الزراعة في ظروف صعبة، بل والزراعة في الصحراء، مؤكدًا أنهم يملكون خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المعرض جعله يفكر في تنظيم فعالية مشابهة في بلاده عند عودته، لما لمسه من تميز وجاذبية.

تقديم الزهور كهدية

وأكد على أهمية توقيت إقامة المعرض في شهر مارس، الذي يتزامن مع عيد الأم، ما يجعله فرصة مثالية لتقديم الزهور كهدية مميزة، مشيدًا باهتمام الحضور بجمال البيئة المحيطة وطريقة تطوير المعرض عامًا بعد عام.