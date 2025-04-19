محافظ الجيزة: معرض زهور الربيع ملتقى الأسرة المصرية

محافظ الجيزة: معرض زهور الربيع ملتقى الأسرة المصرية

محافظ الجيزة: معرض زهور الربيع ملتقى الأسرة المصرية

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ92 بالمتحف الزراعي بحي الدقي، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» وعدد من السفراء وأكثر من 150 عارضًا.

محافظ الجيزة: المعرض ملتقى الأسرة المصرية

أكد محافظ الجيزة أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة وفرصة جيدة لتوفير كل النباتات وكل ما يتعلق بالخدمات الزراعية، إضافة إلى كونه واحدًا من أهم المتنزهات للأسرة المصرية للاستمتاع بالزهور، مشيرًا إلى أن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة تقدمان كل أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض

جودة المنتجات المعروضة في معرض الزهور

أشاد محافظ الجيزة بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضًا بالتنظيم الرائع للمعرض، لافتًا إلى أن المعرض يشهد إقبالًا من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة، ودعا المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة.

يذكر أن المعرض يتكون من مجموعة من الأقسام وهي قسم نباتات الزينة الداخلية وقسم نباتات الزينة الخارجية وقسم خاص بالصبار وقسم للمسطحات الخضراء وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج وتشارك فيه هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء ويستمر حتى 19 مايو المقبل.

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