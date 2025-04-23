وداعًا لغزو النمل في الصيف.. طرق آمنة للقضاء عليه بدون مبيدات

كتبت- نرمين عزت:

مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، يسارع النمل إلى دخول المنازل بحثًا عن الطعام، وحسب مكان سكنك ونوع منزلك، قد تختلف هجمات النمل الذي ينتشر في المطابخ وعلى الجدران، ولحل هذه المشكلة، هناك طرق آمنة للتخلص منه دون مبيدات.

مشكلة النمل في الصيف

الفخاخ والمبيدات الحشرية طرق شائعة لمكافحة غزو النمل في الصيف، ويمكن أن تكون فعالة عند استخدامها بشكل صحيح، ومع ذلك، تتضمن كلتا الطريقتين استخدام مواد كيميائية قد لا يرغب بعض أصحاب المنازل في استخدامها، كما قد تكون ضارة بالأطفال أو الحيوانات الأليفة عند تركها دون مراقبة، وهناك بعض النصائح الآمنة للتخلص من النمل بشكل آمن، وفق موقع «pearsonguy».

- استخدام الخل للتخلص من النمل:

يُعتبر الخل طاردًا طبيعيًا للنمل، إذ يتداخل مع رائحة النمل، ولتحضير محلول الخل، اخلط ثلاثة أجزاء من الخل الأبيض المقطر مع جزء واحد من الماء في زجاجة رذاذ، وبعد ذلك، حدد أماكن دخول النمل إلى منزلك، ثم رش بسخاء حول هذه المداخل، وأعد رشها يوميًا حتى تختفي آثار النمل.

- دقيق الذرة:

يُعتبر دقيق الذرة طريقة آمنة وطبيعية للقضاء على مستعمرات النمل، إذ ينجذب معظم النمل إلى دقيق الذرة، لكن أجسامهم لا تستطيع هضمه، وهذا يجعله مبيدًا حشريًا عالي الفعالية وآمنًا للاستخدام المنزلي.

فقط انثر دقيق الذرة بكثرة حول أي نوع من بيوت النمل أو أي أثر لمستعمرة نمل، سيأكل النمل دقيق الذرة أو يعود به إلى مستعمرته ليأكله لاحقًا، ومع ذلك، بدلًا من الحصول على وجبة مجانية، سيقضي على النمل لعدم قدرته على هضم دقيق الذرة.

ورغم أنه يستغرق وقتًا أطول من المبيدات للقضاء على النمل، لكنه آمن للاستخدام في المنازل التي تضم أطفالًا أو حيوانات.

- الأعشاب والتوابل:

على غرار الزيوت العطرية، هناك العديد من الأعشاب والتوابل التي يمكن استخدامها لطرد النمل، مثل مسحوق «القرفة، والقرنفل، والثوم، والفلفل الحار، والفلفل الأسود، والنعناع، ​​وأوراق الغار»، وكلها قادرة على طرد النمل، لذا رش بعضًا منها حول مداخل المنزل لإبعاد النمل.