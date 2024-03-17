5 فوائد مدهشة للخل الأبيض في تنظيف الملابس.. تخلصي من الروائح الكريهة

العديد من الحيل تلجأ لها ربات البيوت لتنظيف الملابس جيدًا، والقضاء على جميع البقع، فيما يعتبر الخل الأبيض أحد الحلول التي يتم استخدامها في هذه المهمة، لفعاليته الكبيرة في إزالة الروائح الكريهة من الملابس، وإزالة تراكم منتجات الغسيل وغيرهم.

وبخلاف التخلص من الروائح الكريهة، فإن للخل الأبيض فوائد أخرى لاستخدامه في تنظيف الملابس، وهو ما نوضحه في التقرير التالي، حسب موقع «thespruce» العالمي.

إبعاد رائحة العفن

عند إضافة الخل الأبيض في أثناء دورة الغسيل، فأنه يقوم بالتخلص من أي روائح متعفنة الملابس، فقط املأ الغسالة بالماء الساخن، ومن ثم أضيفي كوبين من الخل الأبيض وقومي بتشغيل دورة كاملة.

تبييض الملابس

يستخدم أيضًا الخل الأبيض لتفتيح الملابس الباهتة، مثل الجوارب القطنية البيضاء وغيرهم، ويمكنك الحصول على هذه النتيجة بإضافية كوب من الخل إلى جالون من الماء داخل وعاء كبير، ومن ثم سخني هذا المحلول حتى الغليان وارفعيه من على النار وضعي به كافة القطع الباهتة طوال ليلة كاملة ثم اغسليها في الغسالة.

تنعيم الأقمشة

يعمل أيضًا الخل الأبيض كـ مٌنعم طبيعي للأقمشة، ويمكن الحصول على هذه النتيجة عن طريق إزالة الأوساخ العالقة في الملابس وبقايا المنظفات التي تجعل الملمس خشنًا، فقط ضعي نصف كوب في دورة الشطف النهائية بدلاً من منعم الأقمشة التجاري.

التخلص من الروائح القوية

كما يساعد الخل الأبيض أيضًا على إزالة الروائح القوية من الملابس، مثل دخان السجائر، وروائح طهي الطعام النفاذة، ويمكن استخدامه في هذه الحالة من خلال ملء حوضًا كبيرًا بالماء الدافئ وإضافة كوبين من الخل له، ومن ثم وضع الملابس ذات الرائحة الكريهة به، وتركها ليلة كاملة وغسلها في الصباح.