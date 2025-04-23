الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك في جنازة البابا فرنسيس

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني كلف وفدًا كنسيًا برئاسة نيافة الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما، بالسفر إلى الفاتيكان للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل.

وأضاف في بيان له اليوم، أن الوفد يضم أصحاب النيافة:

- الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن

- الأنبا كيرلس، الأسقف العام بلوس أنچلوس

- الأنبا أنطونيو، أسقف ميلانو

يذكر أنه تم نقل رفات البابا فرنسيس من مقر إقامته في بيت القديسة مارتا إلى بازيليك القديس بطرس، نُقلت رفات قداسة البابا فرنسيس، الذي وافته المنية في يوم اثنين الفصح، لتنال إكرام المؤمنين قبل إقامة مراسم الجنازة المرتقبة يوم السبت.

وعند الساعة الحادية عشرة صباحًا، بدأ المؤمنون بتقديم التحية الأخيرة للبابا الراحل، وستبقى البازيليك مفتوحة حتى منتصف الليل، أما غدًا، فستُفتح الأبواب من الساعة السابعة صباحًا حتى منتصف الليل، ويوم الجمعة، عشية مراسم الجنازة، من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.