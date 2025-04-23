نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية «القديس بطرس»

نُقل جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى كاتدرائية القديس بطرس من كنيسة سانتا مارتا، مقر إقامته داخل الفاتيكان، بعد وفاته عن عمر ناهز 88 عاماً، وذكر موقع «فاتيكان نيوز» أن جثمان البابا الراحل سيرقد حتى الجمعة، لتقديم واجب العزاء قبل تشييع جنازته فى ساحة القديس بطرس، السبت المقبل.

وتم نقل الجثمان، مرتدياً ثوباً أحمر وقلادة بيضاء على رأسه، إلى الكاتدرائية عبر ساحة القديس بطرس فى تابوت مفتوح، ودخل من الباب المركزى، وتجمع أكثر من 20 ألف شخص فى الساحة لتقديم واجب العزاء للبابا الراحل، وانفجروا بتصفيق خافت، ولكنه متواصل أثناء حمل تابوته صعوداً على الدرج إلى كاتدرائية القديس بطرس، وترأس الكاردينال كيفن فاريل، أمين سر الكنيسة الرومانية المقدسة، طقس نقل الجثمان، الذى بدأ بلحظة صلاة فى كنيسة سانتا مارتا.

ورفعت الأجهزة الأمنية فى روما درجة الاستعداد لتأمين جنازة البابا فرنسيس، وإدارة الموكب الذى سيحمل الجثمان من كنيسة القديس بطرس إلى كنيسة سانتا ماريا ليوارى الثرى، وتم تركيب جهاز معدنى مع نقاط تفتيش فى أماكن تجمع الحافلات وتقرر فتح محطات المترو حتى وقت متأخر من الليل.

من جانبه، توقع فابيو سيشيليانو، رئيس إدارة الحماية المدنية، أن يشارك فى الجنازة 200 ألف شخص، إضافة إلى حضور 250 ألفاً آخرين لانتخاب البابا الجديد، ومن المقرر أن يشارك فى جنازة البابا رؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم، بمن فى ذلك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى اختلف مراراً مع البابا بشأن قضايا اجتماعية مثل الهجرة، كما أكد زعماء من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا والبرازيل، ومؤسسات الاتحاد الأوروبى والأرجنتين، موطن البابا الراحل، حضورهم، إلى جانب آخرين.

وكان البابا فرنسيس، الذى غادر المستشفى مؤخراً بعد خمسة أسابيع من العلاج من التهاب رئوى مزدوج، ظهر علناً آخر مرة الأسبوع الماضى، عندما أسعد الموجودين الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح من خلال تجوله فى الساحة المزدحمة بسيارته البابوية البيضاء المفتوحة السقف.