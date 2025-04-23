كاتب صحفي: التواجد المصري في القرن الإفريقي ضرورة استراتيجية

كتبت - آية محسن

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي تمثل تواجدًا مصريًا قويًا في واحدة من أهم مناطق الإقليم والقارة الإفريقية، وذلك في توقيت بالغ الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي.

خفض التوترات الإقليمية

قال «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن منطقة القرن الإفريقي تُعد من أكثر المناطق الاستراتيجية أهمية، نظرًا لدورها في تأمين الملاحة البحرية والبحر الأحمر، وخفض التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن التواجد المصري في جيبوتي يُعد ضرورة لحماية الأمن القومي المصري والعربي، موضحًا أن الزيارة تحمل دلالات واضحة على اهتمام مصر بتوسيع نطاق نفوذها السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها منطقة القرن الإفريقي.

تطور العلاقات بين مصر وجيبوتي

وأشار إلى أن هناك تهديدات كبيرة تحيط بالمنطقة، ما يستوجب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان الاستقرار، موضحًا أن العلاقات المصرية الجيبوتية تشهد تطورًا ملحوظًا، لا سيما بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، بما يعكس رغبة البلدين في بناء شراكة استراتيجية متينة، لافتًا إلى أن إنشاء مقر لبنك «مصري – جيبوتي» خلال الأيام المقبلة يعكس الحضور الاقتصادي المصري المتنامي في الدولة الإفريقية.

وشدد على أن مصر تثبت مجددًا التزامها بثوابتها في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية، من خلال حشد الدعم العربي والإفريقي، موضحًا أن الحضور المصري في جيبوتي ليس فقط سياسيًا أو اقتصاديًا، بل يُعد جزءًا من استراتيجية أشمل لحماية الأمن القومي العربي والإفريقي.