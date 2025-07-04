السيسي: يجب تكثيف التعاون لتحقيق الاستقرار في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي

قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات المتعلقة بملف الأمن المائي، حيث أكد موقف مصر الثابت بأنّ نهر النيل هو رابط تاريخي وجغرافي يجمع دول الحوض، وأنّ مصر تسعى للحفاظ على التعاون بين دول الحوض وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحقق المنفعة للجميع، مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري الكامل على مياه نهر النيل كونه شريان الحياة لمصر وشعبها.

وتطرق الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في بقصر الاتحادية، وعرضته قناة إكسترا نيوز، إلى الأوضاع في السودان الشقيق والتطورات الإقليمية في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، حيث جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأضاف الرئيس السيسي أنّه جرى التأكيد على حرص مصر وفرنسا على استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، والحد من اضطرار السفن التجارية إلى اتباع مسارات بحرية بديلة أطول وأكثر تكلفة نتيجة الهجمات التي استهدفت بعض السفن في مضيق باب المندب بسبب استمرار حرب غزة.

وأوضح أنّ هذا الوضع أسفر عن خسارة مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، إضافة إلى تأثيره السلبي المباشر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.