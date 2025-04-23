أستاذ علوم سياسية: ترامب يحاول إعادة تشكيل النظام العالمي لكنه بدأ من الاتجاه الخطأ

وصف الدكتور علي سليمان، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «مثل طفل مشاغب يحاول إعادة تشكيل النظام العالمي، لكنه يفعل ذلك بطريقة خاطئة»، مشيرًا إلى أن تحركاته السياسية تفتقر إلى الرؤية المتكاملة وتعتمد على هدم التحالفات القديمة بدلًا من بناء تحالفات جديدة.

تفاقم عجز الميزانية

وكشف «سليمان»، خلال لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، عن أرقام مثيرة للقلق تتعلق بالاقتصاد الأمريكي، حيث أوضح أن العجز في الميزانية وميزان المدفوعات يتفاقم بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن العجز بلغ 70 مليار دولار في فبراير 2024، وتضاعف في مارس 2025، ما يبرز تحديات هيكلية عميقة في الاقتصاد الأمريكي.

معضلات اجتماعية واقتصادية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى وجود أزمات كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي داخل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بالتزامن مع تراجع أعداد السكان البيض، ما يهدد تركيبة القوى العاملة ويفتح الباب أمام معضلات اجتماعية واقتصادية داخل المجتمعات الرأسمالية.

ولفت «سليمان» إلى أن مفهوم العولمة كما نعرفه بدأ يتغير، مؤكدًا أن روسيا التي كانت تُعد مكسبًا للغرب أصبحت اليوم في موقع المواجهة، في ظل عالم يشهد تحولات جذرية في موازين القوى والعلاقات الدولية.