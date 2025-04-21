الدولار.. ورقة أمريكا القوية وصدمات في عهد ترامب

كتب: أحمد مصطفى بعد الحرب العالمية الثانية جرى اعتماد الدولار كعملة احتياط عالمية تربط اقتصاد العالم بأكمله، إلا أنّ سياسة الرئيس الأمركي دونالد ترامب في ولايته الثانية أدت إلى خوف المستثمرين تجاه العملة الخضراء، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير تلفزيوني.

كسر سيطرة الدولار على التجارة العالمي

وأوضح التقرير أنه في عام 1971 فجر الرئيس السابق ريتشارد نيكسون واحدة من أعنف الزلازل النقدية في التاريخ، عندما فك ارتباط الدولار بالذهب في لحظة تاريخية عرفت بـ«صدمة نيكسون» التي قلبت النظام المالي العالمي وجعلت الدولار دون غطاء، لكنه محمولا على أقوى اقتصاد في العالم، ومع دخول القرن الـ21 بدأت الصين وروسيا ودول أخرى سعيها لكسر سيطرة الدولار على التجارة العالمية، وبعد أقل من 100 يوم من ولاية ترامب الثانية شهد الدولار صدمة غير مسبوقة حتى أن صحيفة «فايننشال تايمز» وصفتها بصدمة ترامب، وجاء ذلك بعد التصريحات الجريئة وفرض الرسوم الجمركية الهائلة على شركاء أمريكا، إضافة إلى الصراعات الموجودة مع البنك الفيدرالي حول أسعار الفائدة أشعلت المخاوف في الأسواق، وأثارت قلق المستثمرين وهزت صورة الدولار كملاذ آمن.

الدولار يواصل الانهيار

ويتوقع الخبراء أن عملة الدولار في طريقها إلى النهاية، فعلى مدى الأشهر القليلة من تولي دونالد ترامب السلطة، فقد الدولار أكثر من 8% من قيمته منذ بداية عام 2025، ومازال «الأخضر» في طريقه إلى الهبوط، حسبما ذكرت التقرير.