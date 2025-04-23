ترامب: سنجني أموالاً طائلة من الرسوم والدول تتطلع إلى إبرام اتفاقات معنا

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنّ العلاقات مع الصين تسير على ما يُرام، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تُبلى بلاءً حسناً فى المفاوضات التجارية مع بكين، وأنَّ الكثير من الدول تسعى حالياً لاتفاقيات تجارية مع أمريكا، وأن غياب القيادة فى السابق جعل الكثير من الدول تنهب أمريكا.

وأشار «ترامب» إلى أنَّ الولايات المتحدة ستجنى أموالاً طائلة من الرسوم الجمركية، وأن سوق الأسهم ارتفعت بشكل جيد، مؤكداً أنَّ بلاده ستُبرم صفقات مع دول كثيرة، وأن أى دولة لا تسعى لصفقات مع واشنطن لن تتمكن من التعامل مع أمريكا، نافياً أى نية لإقالة رئيس «الاحتياطى الفيدرالى»، مؤكداً أنهم يريدون منه فقط ضبط الفائدة، وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكى يمر حالياً بفترة انتقالية. وفى ما يتعلق بالعملات المشفّرة، أشار «ترامب» إلى أنها بحاجة إلى تنظيم، وأنهم سيعملون على دعمها. وأكد أن أمريكا تريد إبرام اتفاقيات تجارية مع عشرات الدول.

وقبل تصريحات «ترامب»، أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أنّ المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق تجارى محتمل أحرزت تقدّماً، رغم سياسة الرسوم الجمركية التى ينتهجها الرئيس الأمريكى وإجراءات الرد التى اتخذتها بكين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين: «نحقّق نتائج جيدة للغاية فى ما يتعلق باتفاق تجارى محتمَل مع الصين»، مضيفة أن الرئيس والإدارة يمهّدان الطريق للتوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن جميع الأطراف تأمل فى التوصل إلى اتفاق تجارى، والأمور تسير فى الاتجاه الصحيح.

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن عن فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية وتحفيز الاقتصاد المحلى. وأشار إلى أنها ستُسهم فى تحقيق إيرادات كبيرة للولايات المتحدة، وأنها ستكون أداة فعّالة فى المفاوضات التجارية مع الصين. وأكد أن الرسوم الجمركية على الصين لن تصل إلى 145%، وأن الولايات المتحدة تسعى للتوصّل إلى اتفاق تجارى مع بكين.