كلاب محظور حيازتها.. مجلس الوزراء يضع ضوابط تربية الحيوانات في المنازل

كتب - ماهر هنداوي

قرارات صارمة أصدرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار ظاهرة كلاب محظور حيازتها في المنازل والشوارع، والتي طالما اشتكى الكثيرون من هذه الظاهرة.

الحد من ظاهرة كلاب محظور حيازتها

ووضع مجلس الوزراء ضوابط، لـ تربية الكلاب، ما يؤكد إصرار الدولة على الحد من ظاهرة كلاب محظور حيازتها، والتصدي لها بقوة للحفاظ على حياة الناس، لا سيما بعد تعدد حوادث عقر الكلاب للمواطنين، وتعرض حياة البعض للخطر بسبب حيازة الحيوانات الخطرة الأخرى.

الكلاب المحظور حيازتها والحيوانات الخطرة

«الوطن» ترصد من خلال التقرير التالي، الضوابط التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الكلاب المحظور حيازتها والحيوانات الخطرة، التي تمثل تهديدا صريحا لحياة كثير من المواطنين.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.

ضوابط تربية الكلاب في المنازل

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية، وكذلك حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

كما تضمَّنت اللائحة التنفيذية، تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.