زاهي حواس: المتحف الكبير ومتحف الحضارة يتصدران مشهد الثقافة العالمية

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، أن شركة «كنوز» تقدم نماذج أثرية مقلدة على أعلى مستوى من الدقة والحرفية، لافتًا إلى أن ما تنتجه الشركة يستحق أن يُعرض في متاحف العالم الكبرى.

صورة طبق الأصل

وأوضح «حواس»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن ما يميز منتجات «كنوز» هو اعتمادها الرسمي من المتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، والمتحف الإسلامي، مضيفًا: «كل قطعة أثريّة مقلدة تحمل ختمًا معتمدًا، وبالتالي أي متحف يبيع هذه القطع فهو يبيع صورة طبق الأصل من الأصل الحقيقي، وهذا أمر في غاية الأهمية».

وأشار إلى انبهاره بعرض قناع الملك توت عنخ آمون، قائلاً: «من يرى القطع الأثرية داخل المتحف الكبير يدرك أنه أمام عرض مختلف كليًا، إحساس بالفخامة والضخامة، إنارة ونظام عرض على أعلى مستوى عالمي».

مصر تملك اليوم أعظم متحف في الدنيا

وتابع حواس: «جميع الفتارين الخاصة بالعرض المتحفي تم استيرادها من الخارج، ونُفذت بأيدي أفضل الشركات العالمية، ما يجعل المتحف الكبير رسالة حضارية تقول للعالم: مصر تملك اليوم أعظم متحف في الدنيا»، مضيفًا: «نقول للعالم أجمع إن مصر تمتلك أعظم متاحف الدنيا وعلى رأسها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة».