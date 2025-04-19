المتحف المصري في يوم التراث العالمي: تراثنا يحكي قصصا شكلت الإنسانية (صور)

احتفى الحساب الرسمي للمتحف المصري الكبير على «فيسبوك»، باليوم العالمي للتراث، ونشر صورا لمقتنيات أثرية في المتحف، مصحوبة بتعليق: «من مصر إلى العالم، تراثنا يحكي القصص التي شكلت الإنسانية، في يوم التراث العالمي، نكرم الإرث المحفوظ في المتحف المصري الكبير، كل قطعة أثرية وكل حجر وكل مكان يحمل قصص الماضي ويذكرنا بمسؤوليتنا في حمايته ونقله للأجيال القادمة».

المتحف المصري الكبير: في يوم التراث العالمي نحتفل بالإرث الخالد لمصر

وتابعت رسالة المتحف المصري الكبير: «التاريخ بين أيدينا، كل قطعة أثرية في المتحف تحمل قصصا عن الابتكار والروحانية والحياة اليومية، وتذكرنا بأن الماضي لا يزول أبدا، وتراث مصر هو تراث عالمي، في يوم التراث العالمي نحتفل بالإرث الخالد لمصر، ذلك الإرث الذي شكل تاريخ البشرية والفنون والعلوم والمعتقدات عبر القارات».

وتابع: المتحف المصري الكبير إرث حي، ليس مجرد موطن للكنوز القديمة، بل هو جسر يربط الماضي بالمستقبل صمم ليلهم ويحمي ويجمع بين الناس، ويقف المتحف المصري الكبير كمركز عالمي للتراث والتعليم والتبادل الثقافي باعتباره أكبر متحف أثري في العالم.