خبير علاقات دولية: الإدارة الأمريكية الوحيدة القادرة على لجم نتنياهو

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الإدارة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على لجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أنّ توقيت نشر حركة حماس للفيديو الأخير الذي يتعلق بأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى، يحمل رسائل سياسية واضحة تستهدف الداخل الإسرائيلي.

وأضاف شعث، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ حركة حماس تراهن على تصاعد الغضب الشعبي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للضغط عليه من الداخل، في ظل فشل كل الضغوط الخارجية السابقة، موضحًا أنّ حماس تحاول مجددًا تفعيل أوراقها الإعلامية والسياسية لتحريك ملف الأسرى، رغم محدودية النتائج المتوقعة في ظل تعنّت الحكومة اليمينية.

وتابع: «نتنياهو يواجه أزمات داخلية عميقة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، إذ كانت هناك احتجاجات واسعة على مشروع تعديل النظام القضائي، إضافة إلى أزمات تتعلق بتجنيد الحريديم، ما جعل الوضع السياسي أكثر هشاشة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنّ هذه الأزمات لم تنجح سابقًا في إضعاف قبضة نتنياهو، وقد لا تنجح الآن بنفس التأثير رغم محاولات حماس استثمارها».

وأوضح أنّ الواقع الميداني في غزة يزداد تعقيدا، حيث يعاني السكان من أوضاع إنسانية كارثية، تشمل الحصار الكامل ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتدميرا ممنهجا للبنية التحتية، لافتًا إلى أنّ الشعب الفلسطيني يواجه نكبة جديدة تتجاوز مآسي 1948 و1967 وحتى الانقسام السياسي في 2007، ما يجعل الضغط على نتنياهو عبر ورقة الأسرى محاولة أخيرة، لكنها محدودة الجدوى في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي.

ونشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي عمري ميران، وجّه فيه رسالة غاضبة للحكومة الإسرائيلية، متهما إياها بالفشل في إدارة ملف الأسرى.

وحذّر ميران من أنّ تجاهل قضيته قد يؤدي إلى انهيار الدولة، معبّرا عن خوفه من القصف وداعيا إلى الإسراع في التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى «قبل أن يعودوا في توابيت».