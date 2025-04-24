«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت المقبل، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بشأن التعليم الجامعي.

اجتماع الأعلى للجامعات الحكومة

وكشفت مصادر جامعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ المجلس من المقرر أن يناقش عدد من الموضوعات المهمة في اجتماعه الدوري أبرزها متابعة الاستعدادات لأعمال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وكذلك التوجيه بضرورة الاستعداد مبكراً لأعمال تنسيق الجامعات 2025، فضلا عن متابعة أعمال عدد من اللجان المختصة بشأن تطوير التعليم الجامعي.

وتابعت المصادر أنَّ الجامعات وجهت الكليات بالاستعداد مبكراً لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وضرورة إعلان جداولها خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، والتوسع أيضًا في الاختبارات بنظام الأسئلة المقالية التي تقيس الفهم لدي الطلاب وتبرز قدراتهم الذهنية ومدى استيعابهم.