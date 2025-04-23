رئيس جامعة المنيا يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في فعاليات الدورة السابعة والخمسين، للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، الذي عُقد في رحاب الجامعة الدولية بدولة الكويت خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل الجاري.

تبادل الخبرات بين صناع القرار في التعليم العالي

أعرب الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الأكاديمي البارز، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات العربية وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي في الوطن العربي

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة رئيسية لتبادل الرؤى والخبرات بين صناع القرار في التعليم العالي، من وزراء ورؤساء جامعات وخبراء، لمناقشة قضايا محورية مثل تطوير منظومة التعليم، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز الابتكار والرقمنة في العملية التعليمية.

تأهيل الخريجين لسوق العمل

وناقش المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي، عددًا من القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم العالي، بما في ذلك تطوير منظومة التعليم، تعزيز الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات العربية، تأهيل الخريجين لسوق العمل، وتشجيع الابتكار و التحول الرقمي في العملية التعليمية.