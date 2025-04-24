«الأمن الروسي» يحبط هجوما على مصنع للبتروكيماويات بمسيرات مفخخة

كتب: شريف سليمان

أعلن جهاز الأمن الروسي، إحباط هجوم على مصنع للبتروكيماويات في نيجني نوفجورود باستخدام مسيرات مفخخة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

ويأتي هذا الهجوم في وقت حساس، إذ تشهد روسيا سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآتها الحيوية، بما في ذلك منشآت للطاقة والنفط.

في فبراير 2025، تعرض مصنع بتروكيماويات في كستوفو، نيجني نوفغورود، لهجوم مماثل ألحق أضرارًا بالغة وأدى إلى توقف الإنتاج لفترة مؤقتة، كما استهدفت هجمات أخرى منشآت في مناطق أوريول وكورسك وتولا، ما يعكس تصعيدًا في استخدام الطائرات المسيرة كأداة هجومية.​

وتشهد روسيا سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآتها الحيوية، بما في ذلك منشآت للطاقة والنفط.

وفي فبراير 2025، تعرض مصنع بتروكيماويات في كستوفو، نيجني نوفغورود، لهجوم مماثل ألحق أضرارًا بالغة وأدى إلى توقف الإنتاج لفترة مؤقتة، كما استهدفت هجمات أخرى منشآت في مناطق أوريول وكورسك وتولا، مما يعكس تصعيدًا في استخدام الطائرات المسيرة كأداة هجومية.​