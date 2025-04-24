وزير التعليم العالي يشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

وزير التعليم العالي يشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

وزير التعليم العالي يشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

شارك الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسم افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية التي انطلقت في الجامعة الدولية بدولة الكويت بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في التعليم العالي من مختلف أقطار الوطن العربي.

اتحاد الجامعات العربية

أُعلن خلال الجلسة عن جوائز الاتحاد لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه، وحصلت طالبة مصرية من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة على جائزة أفضل رسالة ماجستير، وفاز 3 باحثين مصريين بجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للباحثين الشباب، مما يعكس التميّز العلمي المصري على الصعيد العربي.

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استعرض الدكتور عمرو عزت سلامة أبرز الإنجازات في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2020-2030 والتي جاءت ثمرة جهد مشترك بين الجامعات العربية والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية المعنية بالشأن الأكاديمي.

كرّم اتحاد الجامعات العربية الدكتور محمد أيمن عاشور تقديرًا لجهود الوزارة والدولة المصرية في دعم التعاون الأكاديمي العربي.

يُعد المؤتمر منصة مهمة لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجال التعليم العالي بالوطن العربي، بما في ذلك مبادرة منطقة التعليم العالي العالمية، ويسهم في تعزيز التكامل الأكاديمي والتعاون بين الجامعات العربية.

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