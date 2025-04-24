ET بالعربي ينفي الشائعات حول صبحي عطري بعد وفاته: الرجاء احترام مسيرته

ET بالعربي ينفي الشائعات حول صبحي عطري بعد وفاته: الرجاء احترام مسيرته

ET بالعربي ينفي الشائعات حول صبحي عطري بعد وفاته: الرجاء احترام مسيرته

كتبت: أميرة عزالدين

خيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي منذ الساعات الماضية بعد إعلان وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، مقدم برامج ET بالعربي وTrending، والذي كان له بصمة واضحة وقوية في اللقاءات الفنية بالعديد من المهرجانات المحلية والعالمية واللقاءات الحصرية، ويجمعه علاقة صداقة قوية مع نجوم الفن.

حقيقة تدهور الحالة النفسية للراحل صبحي عطري قبل وفاته

وأصدر ET بالعربي بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف ملابسات الحالة النفسية للراحل صبحي عطري قبل وفاته، والتى أثرت عليه بالسلب، وهو ما نفته إدارة البرنامج بشكل قاطع قائلة: «نتمنى من الجميع التحلي بالمسؤولية والإنسانية واحترام مشاعر عائلة وأصدقاء الزميل الراحل صبحي عطري، وعدم نشر أو تداول أخبار غير دقيقة».

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سبب وفاة صبحي عطري

وكشف الإعلامي ربيع هندي، عن سبب وفاة الإعلامي صبحي عطري، موضحًا أنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة وحدث له سكتة قلبية، وجرى نقله إلى المستشفى في ألمانيا، حيث كان يقضي إجازته مع أحد أصدقائه هناك، وذلك قبل 3 أيام من إعلان الوفاة، ما أكده سمير أسعد، ابن شقيقة الراحل صبحي عطري، والذي أوضح في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال، ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية، سلام لروحك الجميلة».
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