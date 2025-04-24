زيلينسكي يعلن إلغاء جزء من برنامج زيارة جنوب إفريقيا بعد الهجوم على كييف

كتب: شريف سليمان

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنه سيلغي جزءا من برنامج زيارته لجنوب إفريقيا عقب الهجوم الروسي على كييف، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب الهجوم على كييف، إنه وجه وزير الدفاع بالتواصل مع شركائنا بشأن طلب تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

مسيرات روسيا في سماء كييف

الهجوم الأخير، الذي وقع في الليلة السابقة، شهد إطلاق روسيا لعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ على كييف، مما أسفر عن أضرار في البنية التحتية المدنية.

فيما تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من اعتراض معظم الهجمات، إلا أن بقايا الصواريخ ونيران مضادات الطائرات تسببت في وقوع إصابات وأضرار.​

هذا التصعيد العسكري يأتي في وقت حساس، حيث كانت أوكرانيا تأمل في تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية خلال زيارة زيلينسكي، إلا أن الهجوم الروسي دفع القيادة الأوكرانية إلى تعديل جدول أعمالها للتركيز على تعزيز الدفاعات الجوية والتواصل مع الحلفاء الدوليين.​