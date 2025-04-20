زيلينسكي: روسيا شنت 46 هجوما على مختلف الجبهات رغم هدنة عيد القيامة

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنّ روسيا شنت 46 هجوما على مختلف الجبهات رغم هدنة عيد القيامة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكر الرئيس الأوكراني، أنّ روسيا نفذت أكثر من 900 عملية قصف بعضها بأسلحة ثقيلة، واستخدمت أكثر من 400 طائرة مسيرة.

تأتي هذه الهجمات في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن تشهد فترة عيد القيامة هدوءا نسبيا، ومع ذلك، استمرت القوات الروسية في عملياتها العسكرية، مستهدفة مناطق متعددة في أوكرانيا.​

وتستمر القوات الأوكرانية في التصدي للهجمات الروسية، مع تعزيز الدفاعات الجوية لمواجهة الطائرات المسيرة، ورغم الظروف الجوية الصعبة، تواصل القوات الأوكرانية جهودها في الدفاع عن أراضيها.​

وخلال الأسبوع الماضي، شنت روسيا أكثر من 2100 هجوم جوي على أوكرانيا، مستخدمة أكثر من 1200 قنبلة جوية موجهة، ونحو 870 طائرة مسيرة، وأكثر من 80 صاروخًا من طرازات مختلفة.

وأشار زيلينسكي إلى أن العديد من هذه الأسلحة تحتوي على مكونات تم تصنيعها في الخارج، داعيًا الحلفاء إلى تشديد وإنفاذ القيود التجارية القائمة. ​