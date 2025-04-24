سعر طن الحديد اليوم الخميس 24-4-2025 في التعاملات الصباحية

سعر طن الحديد اليوم الخميس 24-4-2025 في التعاملات الصباحية

سعر طن الحديد اليوم الخميس 24-4-2025 في التعاملات الصباحية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تحديثا جديدا في سعر طن الحديد اليوم الأحد 24-4-2025 محليا، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و462 جنيهًا للطن للمستهلك أي يشمل تكلفة النقل من المصنع إلى المخزن وكذلك هامش الربح.

رواج مواد البناء

كما سجل سعر طن الحديد إنتاج مصنع عز اليوم الخميس نحو 40 ألفًا و139 جنيهًا للطن، وتشمل تلك الأسعار البيع للمستهلك، وذلك وفق السعر الرسمي المعلن على بوابة الأسعارالحكومية.

ويشهد سوق مواد البناء حالة من الرواج، خلال الفترة الحالية، بسبب تسهيل الحكومة لإجراءات استخراج التراخيص والبناء داخل القاهرة والمحافظات بعد إلغاء اشتراطات البناء في قانون 2021 والعودة إلى اشتراطات البناء في قانون 2018، وذلك بحسب شعبة مواد البناء.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم فى مصر

سعر طن الحديد اليوم

سعر الحديد انتاج مصنع الجيوشي اليوم الخميس نحو 36 ألفًأ و500 جنيه للطن وتباع هذه الأسعار للمستهلك.

سعر الحديد انتاج مصنع المراكبي اليوم الخميس سجل نحو 36 ألفًا و300 جنيه للطن.

كما سجل سعر طن الحديد إنتاج مصنع بيانكو نحو 36 ألفًا و700 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت الرمادي

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3352 جنيهًا للطن، ويشمل سعر البيع للمستهلك بحسب المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت اليوم

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