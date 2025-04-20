سعر طن الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد 20-4-2025

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن تحديث جديد في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20-4-2025 محليا، حيث انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.

وترصد السطور التالية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك، وفق السعر الرسمي المعلن على بوابة الأسعار، خاصة سعر حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.

سعر طن حديد عز اليوم فى مصر

وانخفض سعر طن حديد عز اليوم فى مصر للمستهلك بنسبة 0.5% ما يعادل 189 جنيها، ليصل إلى 39 ألفا و534 جنيها على مستوى الشراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وبالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق انخفض بنسبة 0.61% أي بمقدار 230 جنيها، ليصل إلى 37 ألفا و536 جنيها للشراء.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم فى مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق للمستهلك 3 آلاف و606 جنيهات على مستوى الشراء.