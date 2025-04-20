سعر طن الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد 20-4-2025
سعر طن الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد 20-4-2025
- سعر طن الحديد والأسمنت اليوم
- سعر حديد عز اليوم للمستهلك
- سعر الأسمنت اليوم
- سعر الحديد اليوم
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم
- سعر طن الحديد اليوم حديد عز
- انخفاض سعر الحديد اليوم
- انخفاض سعر الحديد اليوم مصر
- سعر حديد عز اليوم للمستهلك اليوم
- اسعار الحديد اليوم
- اسعار الاسمنت اليوم
- سعر حديد عز اليوم
- سعر الحديد اليوم الاحد
- سعر الحديد اليوم الأحد
- سعر طن الحديد
- أسعار الحديد اليوم في مصر للمستهلك
- أسعار الأسمنت اليوم في مصر للمستهلك
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن تحديث جديد في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20-4-2025 محليا، حيث انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.
وترصد السطور التالية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك، وفق السعر الرسمي المعلن على بوابة الأسعار، خاصة سعر حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.
سعر طن حديد عز اليوم فى مصر
وانخفض سعر طن حديد عز اليوم فى مصر للمستهلك بنسبة 0.5% ما يعادل 189 جنيها، ليصل إلى 39 ألفا و534 جنيها على مستوى الشراء.
سعر الحديد الاستثماري اليوم
وبالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق انخفض بنسبة 0.61% أي بمقدار 230 جنيها، ليصل إلى 37 ألفا و536 جنيها للشراء.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم فى مصر
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق للمستهلك 3 آلاف و606 جنيهات على مستوى الشراء.
- سعر طن الحديد والأسمنت اليوم
- سعر حديد عز اليوم للمستهلك
- سعر الأسمنت اليوم
- سعر الحديد اليوم
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم
- سعر طن الحديد اليوم حديد عز
- انخفاض سعر الحديد اليوم
- انخفاض سعر الحديد اليوم مصر
- سعر حديد عز اليوم للمستهلك اليوم
- اسعار الحديد اليوم
- اسعار الاسمنت اليوم
- سعر حديد عز اليوم
- سعر الحديد اليوم الاحد
- سعر الحديد اليوم الأحد
- سعر طن الحديد
- أسعار الحديد اليوم في مصر للمستهلك
- أسعار الأسمنت اليوم في مصر للمستهلك