«الشؤون النيابية» تهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء: يوم خالد في عمر الوطن

أصدرت وزارة شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي برئاسة الوزير المستشار محمود فوزي، بيانا بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، أوضحت فيه أنّ هذا اليوم واحدا من الأيام الخالدة في عمر الوطن.

وتقدّمت الوزارة في بيانها، بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء، اليوم الذي استعاد فيه الوطن قطعة غالية من أرضه بفضل إرادة وعزيمة لا تعرف المستحيل، اليوم الذي رُفعت فيه راية مصر خفاقة فوق أرضها المقدسة من جديد.

وأضاف البيان أنّ ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على ما قدّمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة، وما تحمله رجال القوات المسلحة من فداء وإقدام في ميادين الشرف والبطولة، دفاعًا عن تراب الوطن وسيادته، حيث كتبوا بدمائهم الطاهرة أعظم صفحات المجد، وعاهدوا الله والوطن على أن تبقى مصر حرة أبية، لا تُفرّط في شبر من أرضها، ولا تنحني أمام تحدٍّ أو عدوان.

وأكملت الوزارة: «في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، نؤكد اعتزازنا بتضحيات أبناء القوات المسلحة، ونثمن ما قدموه ويقدمونه من بطولات خالدة لا تنضب، ونجدد العهد على مواصلة دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة، واستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل عام ومصر بخير، وعاش شعبها الأبي وقواتها المسلحة العظيمة».