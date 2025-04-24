محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان في احتفالية ذكرى تحرير سيناء بحضور وزير الخارجية الأسبق

كتب - حسن صالح:

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في احتفالية كبرى نظمتها مجمع مدارس الشبان العالمية ببنها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري، وأميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس مدينة بنها، ومصطفى فرج، الممثل القانوني لمدارس الشبان العالمية، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والشباب، إذ تضمَّنت فقرات متنوعة من الأناشيد الوطنية والعروض الفنية والمسرحيات التي تجسد روح الانتصار بذكرى تحرير سيناء، إذ قدمت باقة من فقراتها الفلكلورية المستوحاة من التراث، والتي نالت إعجاب الحاضرين.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكداً على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

غرس قيم الوطنية

كما أكد محافظ القليوبية على أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر.

التنمية في مصر

وأضاف أن مصر تحتفل كل عام في الخامس والعشرين من أبريل بذكرى تحرير سيناء، وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، يشهد قطاع التنمية في مصر قفزات نوعية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التي تعكس عزم الدولة الراسخ على استكمال معركة البناء والتنمية بعد تطهير الأرض من الإرهاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت فقرات الاحتفالية كلمة للدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أعرب فيها عن سعادته بأن يكون مع أبناء محافظة القليوبية في إحياء تلك الذكرى العظيمة على قلوبنا جميعا، مضيفا أن ذكرى عيد تحرير سيناء لم ولن تُنسى، وستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز، موضحًا أن مصر بذلت كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد أرض سيناء الذكية، وخاضت معركة تحرير طويلة بدأتها بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 73 وتبعتها بمعركة دبلوماسية مفصلية نجحت بتحرير سيناء كاملة في 25 أبريل 1982.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حسام بدراوي أنه بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء؛ تجني مصر بقيادة قائدها الحكيم الرئيس السيسي ثمار سنوات من العطاء والتنمية دشنتها الدولة في كل ربوع سيناء حتى حوَّلتها إلى مدينة تنموية متكاملة، موضحًا أن الدولة تتبنى إقامة مشروعات ضخمة في شتى القطاعات، فأرض سيناء دائمًا في القلب من الوطن ومنَّا جميعًا، معربًا عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تُعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز.