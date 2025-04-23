القوات المسلحة في ذكرى عيد تحرير سيناء: «عمرنا ما نفرط فيها» (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب» منذ قليل، عددًا من الفيديوهات القصيرة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة احتفالاً بحلول ذكرى «عيد تحرير سيناء».

«عمرنا ما نفرط في سينا»

أولى الفيديوهات القصيرة حمل اسم «عمرنا ما نفرط في سينا»، والذي تضمن مشاهد من شبه جزيرة سيناء، مع كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلالها التحية لكل من ساهم في استرداد الأرض المقدسة، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في تعمير أرض سيناء الغالية، كما تضمن الفيديو مقاطع من أغنية «حلفونا» للفنانة أنغام، والتي تؤكد عدم تفريط مصر في سيناء.

«يوم النصر»

أما ثاني الفيديوهات القصيرة، فحمل اسم «يوم النصر»، والذي تضمن عددًا من المشاهد النادرة لحرب أكتوبر المجيدة، ورفع العلم المصري على مدن «العريش»، و«طابا»، مصحوبًا بأغنية قيل فيها: «يوم النصر لأبطالنا ذكرى هتفضل على بالنا، نحكي عليها ونفرح بيها، ولا عمرنا ننسى اليوم ده.. يوم تحرير سيناء ده هيفضل على البال.. درس يقوينا وحكاية لأجيال».

يذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بعيد تحرير سيناء اليوم يواكب يوم 25 أبريل من كل عام، تحت شعار: «جيش الشعب.. درع الوطن».