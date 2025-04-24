ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51 ألف شهيد و117 ألف مصاب

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51 ألف شهيد و117 ألف مصاب

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51 ألف شهيد و117 ألف مصاب

كتب: هانى حسن

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 51 ألفا و355 شهيدًا، و117 ألفا و248 مصابًا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأنّ من بين الحصيلة 1938 شهيدًا، و5207 مصابًا منذ 18 مارس الماضي، موضحة أنّ 50 شهيدًا و152 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أنّ عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.

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