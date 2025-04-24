حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

هنأ حزب حماة الوطن، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

وذكر الحزب في بيانه، أن تحرير سيناء ذكرى خالدة في وجدان كل مصري، لتعيد إلى الأذهان بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الأبرار، الذين بذلوا كل غال ونفيس من أجل استرداد أرض مصر والحفاظ على تراب الوطن.

ووجه الحزب التحية لشهداء الوطن الأبرار، الذين ارتوت بدمائهم الزكية أرض سيناء المباركة، لتظل شاهدة على بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن أرض الفيروز تشهد طفرة ونهضة تنموية غير مسبوقة في كل المجالات، لتظل شاهدة على عظمة وقوة المصريين، موضحا أن تعمير سيناء من خلال المشروعات القومية الضخمة في السنوات العشر الأخيرة، يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن القومي، والحفاظ على مقدرات مصر واستقرارها.

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