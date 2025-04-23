إجازة عيد تحرير سيناء للقطاعين الحكومي والخاص.. يستفيد منها 25 مليون عامل

كتب: ماهر هنداوي

إجازة عيد تحرير سيناء للقطاعين العام والخاص بأجر كامل، حيث يحصل العاملون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر غدا الخميس الموافق 24 أبريل، احتفالا بذكرى استعادة أرض سيناء.

إجازة عيد تحرير سيناء 2025

وفقا لنصوص مواد قانوني الخدمة المدنية، والعمل، فإن إجازة عيد تحرير سيناء للقطاعين العام والخاص تكون بأجر كامل، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح العاملين في الدولة والقطاعات العام والأعمال العام والخاص، إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

ويستفيد أكثر من 25 مليون عامل في القطاعات الثلاث حكومي وعام وخاص، من إجازة عيد تحرير سيناء، وهي العمالة المنتظمة في هذه القطاعات، بينما يستحق العاملون في هذا اليوم من تتطلب حاجة العمل لتواجدهم، تعويضا ماليا قيمته مثلي الأجر، وهو ما نص عليه قانون العمل للقطاع الخاص، بينما العاملون في القطاع الحكومي، فيحصلون على يوم بديل لهذا اليوم، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا رسميا بموعد إجازة عيد تحرير سيناء للعاملين في القطاعات الحكومة والخاصة وفقا لقانون العمل والضوابط والقواعد التي نص عليها الدستور المصري.