عضو بـ«الشيوخ» يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء: تجسيد للتكامل بين القوة والحكمة

هنأ المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تقدم بخالص التهنئة إلى وزير الدفاع والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ43 لاحتفالات تحرير أرض الفيروز.

وأكد الجندي، في بيان له، أنّ ذكرى تحرير سيناء تأتي كل عام حاملةً معها عبق النصر وروح الكبرياء الوطني، لتؤكد أنّ للأوطان تاريخًا لا يُمحى، وأنّ للشعوب إرادة إذا اجتمعت كانت قادرة على تغيير مصيرها مهما بلغت التحديات.

وأضاف: «في هذا اليوم المجيد، نُحيي واحدة من أنبل صفحات مصر، حيث أثبتت الدولة المصرية بقيادة واعية وشعب مؤمن بقضيته، أنّ الحقوق لا تُوهب بل تُنتزع، وأنّ الأرض لا تُسترد إلا بالإصرار والعزيمة والتضحيات».

ولفت إلى أنّ معركة تحرير سيناء كانت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، فبعد حرب عظيمة خاضها أبطال القوات المسلحة بأرواحهم ودمائهم، جاءت ملحمة التفاوض السياسي والدبلوماسي لتستكمل ما بدأه السلاح، في تجسيد نادر للتكامل بين القوة والحكمة.

وأوضح أنّ التلاحم الوثيق بين الجيش والشعب، والإيمان العميق بأنّ سيناء جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، لما تحقق هذا الإنجاز العظيم الذي نحتفي به اليوم، وإذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية، فإننا لا نُحيي فقط لحظة تاريخية انتهت، بل نُجدد الالتزام تجاه أرض لا تزال بحاجة إلى البناء، وإلى الإستمرار في زرع التنمية والتعمير فيها.