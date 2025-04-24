«تحالف الأحزاب» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لواءه نحو 42 حزبا سياسيا، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع أبناء القوات المسلحة المصرية والشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية، بالذكرى 43 لعيد تحرير سيناء المجيد.

وقال تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إنّ ذكرى تحرير سيناء، ستظل تتميز بالخصوصية في كل قلب مصري ومصرية، لاسترداد قطعة غالية من أرض مصر المباركة، والتي دفع فيها الغالي والنفيس سبيلا لتحرير الأرض، وأكدت خلالها القوات المسلحة أنّ الوطن له درع وسيف يحميه.

وأضاف أنّ الذكرى ستظل رمز للتضحيات والبطولات التي قدمها رجال قواتنا المسلحة البواسل، سبيلا للحفاظ على الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، ملحمة خالدة أظهرت خلالها قواتنا المسلحة قدراتها الفريدة ومقدرتها على قهر الصعاب، ومحطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أنّ الذكرى تذكرنا دوما بقوة الإرادة المصرية حين تواجه الصعاب وتبرز أمامها التحديات، فهي تقهر المستحيل وتجعل من المحال ممكنا، لافتا إلى أنّ الشعب المصري قدّم أروع المثل في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادته وقت التحديات، ولا يزال هذا الشعب العظيم يقف صلدا خلف رئيسه ومؤسسات دولته في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة والعالم.

واختتم النائب تيسير مطر قائلا: «إننا وإذ نحتفل بمرور 43 عاما على تحرير أرض الفيروز، نشهد ملحمة تنموية غير مسبوقة في سيناء الحبيبة بفضل جهود وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المعركة الثالثة بعد حرب التحرير والحرب ضد الإرهاب، تظل معركة التنمية هي المعركة الأكبر التي خاضتها الدولة المصرية بعد أن واجهت المؤامرات وتغلبت على المخططات الخبيثة التي استهدفت بلادنا وفي القلب منها سيناء الغالية الحبيبة».