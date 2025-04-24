وزير الإسكان: تخصيص أراضٍ للمستفيدين من «توفيق الأوضاع» بقرعتين في العبور الجديدة



أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جرى الانتهاء من إجراء القرعتين العلنيتين 11 و12، وتخصيص قطع أراض للمواطنين الذين سددوا المقدم الخاص بالمساحات التي جرى توفيق أوضاعها لهم، بنطاق منطقتي القادسية والأمل (سابقًا) بمدينة العبور الجديدة.



وأكد أنّ ذلك يأتي في إطار مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

تخصيص أراضٍ للمواطنين





وأضاف الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، أن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وجهاز المدينة، وممثل مجلس الدولة، وتضمنت القرعتان 11 و12، تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209 م2 و500 م2 لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.





وأكد أنّ هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته، مشيرًا إلى أن هاتين القرعتين تمثلان جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي، ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.



وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.





السحب العلني





وشهدت القرعتان حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات، كما استمع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز، إلى استفسارات المواطنين، مؤكدين استمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.