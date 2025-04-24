تشغيل وحدة إسعاف مركزية بالحي الـ14 بمدينة العبور الجديدة



أعلن المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بدء تشغيل وحدة الإسعاف المركزية بالحي الـ14 على الطريق الأوسطي، وذلك في إطار توفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية على مدار الساعة، تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتشغيل الخدمات التي جرى الانتهاء من تنفيذها بالمدن الجديدة.

تشغيل وحدة الإسعاف المركزية بالحي الـ14 بمدينة العبور الجديدة



وأوضح رئيس الجهاز، أن الوحدة ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة الفورية للحالات الطارئة والحرجة، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين ورفع مستوى الأمان الصحي داخل الأحياء السكنية، وتُعد هذه الوحدة إضافة مهمة لمنظومة الخدمات بالمدينة، والتي جرى تشغيلها بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، وتضم طاقمًا طبيًا مدربًا وسيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة.

خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات بالمدينة

وأكد رئيس الجهاز أن تشغيل الوحدة يأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات بالمدينة، خاصة في المناطق السكنية التي تشهد تزايدًا في عدد السكان، بهدف تحقيق الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتقليل زمن الوصول إلى المصابين والمرضى.



ويتقدم الجهاز بخالص الشكر والتقدير لهيئة الإسعاف المصرية على التعاون المثمر، ويهيب بالسكان سرعة التواصل مع وحدة الإسعاف في حالات الطوارئ، متمنيا السلامة للجميع.