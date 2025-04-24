وزير الثقافة: عيد تحرير سيناء يجسد قيم العزة والكرامة والتضحية والفداء

وزير الثقافة: عيد تحرير سيناء يجسد قيم العزة والكرامة والتضحية والفداء

وزير الثقافة: عيد تحرير سيناء يجسد قيم العزة والكرامة والتضحية والفداء

كتبت- إلهام الكردوسي

أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج احتفالات قطاعات الوزارة بأعياد تحرير سيناء في القاهرة والمحافظات، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الموجهة لكل الشرائح العمرية والمجتمعية، ومن أبرز الفعاليات احتفالات وطنية في العريش، إذ تقدم دار الأوبرا مختارات من أجمل الأغاني الوطنية تخليدا لهذه الذكرى، بالإضافة إلى مجموعة من العروض المسرحية والأفلام السينمائية التي تروي بطولات أبنائنا الأبطال من خلال القومي للسينما.

تعريف الأجيال الجديدة بأمجاد الوطن وبطولات أبنائه

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستلهم منها قيم العزة والكرامة والتضحية والفداء، موضحا أن الأجندة الثقافية المتنوعة التي أعدتها الوزارة تهدف إلى تخليد هذه الذكرى المُهمة والمُلهمة لتعريف الأجيال الجديدة بأمجاد الوطن وبطولات أبنائه الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث.


وأشار وزير الثقافة إلى أن الفعاليات تتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تخاطب مختلف الشرائح العمرية، وتسعى إلى تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى المواطنين، وغرس قيم حب الوطن في نفوس النشء والشباب، وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري من خلال الوعي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم فعاليات مماثلة في المناسبات الوطنية والقومية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا