وزير الثقافة: عيد تحرير سيناء يجسد قيم العزة والكرامة والتضحية والفداء

كتبت- إلهام الكردوسي

أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج احتفالات قطاعات الوزارة بأعياد تحرير سيناء في القاهرة والمحافظات، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الموجهة لكل الشرائح العمرية والمجتمعية، ومن أبرز الفعاليات احتفالات وطنية في العريش، إذ تقدم دار الأوبرا مختارات من أجمل الأغاني الوطنية تخليدا لهذه الذكرى، بالإضافة إلى مجموعة من العروض المسرحية والأفلام السينمائية التي تروي بطولات أبنائنا الأبطال من خلال القومي للسينما.

تعريف الأجيال الجديدة بأمجاد الوطن وبطولات أبنائه

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستلهم منها قيم العزة والكرامة والتضحية والفداء، موضحا أن الأجندة الثقافية المتنوعة التي أعدتها الوزارة تهدف إلى تخليد هذه الذكرى المُهمة والمُلهمة لتعريف الأجيال الجديدة بأمجاد الوطن وبطولات أبنائه الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث.



وأشار وزير الثقافة إلى أن الفعاليات تتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تخاطب مختلف الشرائح العمرية، وتسعى إلى تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى المواطنين، وغرس قيم حب الوطن في نفوس النشء والشباب، وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري من خلال الوعي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم فعاليات مماثلة في المناسبات الوطنية والقومية.