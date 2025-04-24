السيرة الذاتية للواء ضياء قطب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الجديد

كتبت: داليا منير



استقبلت محافظة جنوب سيناء اللواء طيار ضياء قطب، بعد قرار تعيينه سكرتير عام للمحافظة بناء على قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم ضمن حركة التنقلات بـ5 محافظات، خلفا للواء خيري حسن الذي صدر قرار آخر بتعيينه سكرتير عام مساعد.

وترصد السطور التالية السيرة الذاتية للواء ضياء قطب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، كما يلي.

السيرة الذاتية للواء ضياء قطب

- من أبناء محافظة الإسكندرية وولد 12 مارس 1970.

حصل علي بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية من الكلية الجوية العسكرية.

تدرج في عدة مناصب منها رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية عام 2018.

عمل رئيسا لمركز مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عام 2019.

عمل رئيسا لحي المنتزة بمحافظة الإسكندرية عام 2020.

عمل رئيسا لمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية أواخر 2020.

عمل سكرتير عام مساعد لمحافظة الفيوم ثم سكرتير عام بنفس المحافظة وعيّن سكرتيرًا عاما بمحافظة المنوفية.

وأخيرا تم تعيينه سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء.

وتهدف حركة المحليات الجديدة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري تماشيا مع التنمية المستدامة وللوصول إلى إرضاء المواطن.